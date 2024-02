Iniziava tutto nel tardo pomeriggio, per poi finire all'orario di bar Mimì, bar Jolly, bar Di Russo e bar Poeta. In primavera, il Si fermava con tutti e riusciva con il suo carisma a far

"Il jolly nel suo taschino", Conte sfida la Schlein: il retroscena che preoccupa il Pd (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le mosse di Giuseppe Conte, sempre più vicino a Maurizio Landini e Cgil, si spiegano in un appunto che all'interno del Movimento 5 Stelle attribuiscono a Rocco Casalino, ex portavoce del fu premier nonché possibile candidato alle Europee. Sarebbe stato lui, negli ultimi giorni, a fissare i paletti della comunicazione pentastellataDi più, perché per il Corriere della Sera avrebbe addirittura dettato quello di cui parlare e quello su cui tacere, i punti su cui insistere e quelli su cui soprassedere. L'appunto, trasmesso per via orale a tutti i parlamentari Cinquestelle più attivi sui social e in tv, in sostanza suona così: "Si parla di lavoro, lavoro, lavoro. L'opposizione a Giorgia Meloni la si fa sul terreno sociale e non sulla Rai o sulla politica estera. L'obiettivo è occupare lo spazio 'sociale' alla sinistra del Pd; per cui bisogna evitare discussioni su Sanremo, ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le mosse di Giuseppe, sempre più vicino a Maurizio Landini e Cgil, si spiegano in un appunto che all'interno del Movimento 5 Stelle attribuiscono a Rocco Casalino, ex portavoce del fu premier nonché possibile candidato alle Europee. Sarebbe stato lui, negli ultimi giorni, a fissare i paletti della comunicazione pentastellataDi più, perché per il Corriere della Sera avrebbe addirittura dettato quello di cui parlare e quello su cui tacere, i punti su cui insistere e quelli su cui soprassedere. L'appunto, trasmesso per via orale a tutti i parlamentari Cinquestelle più attivi sui social e in tv, in sostanza suona così: "Si parla di lavoro, lavoro, lavoro. L'opposizione a Giorgia Meloni la si fa sul terreno sociale e non sulla Rai o sulla politica estera. L'obiettivo è occupare lo spazio 'sociale' alla sinistra del Pd; per cui bisogna evitare discussioni su Sanremo, ...

