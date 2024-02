Il governo italiano chiederà la revisione della Pac L' annuncio di Lollobrigida | Regole siano più flessibili

che in aula si appellerà alla maggioranza e chiederà Il governo, per bocca del viceministro degli esteri, Edmondo Cirielli, chiede che pure il parlamento italiano ha già votato nel 2015: "

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Italia presenterà, il prossimo 26 febbraio, un promemoria al prossimo Consiglio dei ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea (Agrifish) in programma a Bruxelles, con cuiuna modificaPolitica agricola comune, tra gli argomenti maggiormente contestati dalle manifestazioni, dai cortei e dai presidi dei trattori di queste settimane in tutta Italia. L'obiettivo di Palazzo Chigi, secondo quanto annunciato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco, durante la riunione del Consiglio dei ministri del 15 febbraio, è ripensare la strategia agricola europea, rimodulando la Pac attualmente in vigore (2023/27), rendendola più flessibile per poi riscrivere quella del periodo post 2027. L'attuale Pac, secondo, ha aperto la strada a contestazioni da parte degli agricoltori in tutta ...