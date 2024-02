Il giudice di pace boccia le multe via App del Comune di Milano 

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Ildiil sistema deldi Milano di inviare attraverso l'app ‘Ghisa Mobile' leagli automobilisti indisciplinati. Una modalità che presenta “numerose lacune che impediscono ai cittadini di ricavarne dei benefici”, scrive la magistrata onoraria Larisa Marchioretto nella sentenza letta dall'AGI sul ricorso di una residente che non ha potuto godere della possibilità di pagare entro cinque giorni la sanzione con lo ‘sconto' del 30% perché non ha mai ricevuto la notifica dell'infrazione. Questo nonostante avesse scaricato sul telefono l'app, inserito la targa sul Fascicolo del Cittadino e attivato gli avvisi. Nel ricorso l'avvocata Francesca Beretta, affiancata dalla collega Elisa Cerbone, chiedeva la dichiarazione di illegittimità del verbale di accertamento o, in ...

