Il gesto di Lukaku dopo il gol che ha fatto il giro del mondo | ecco cosa vuol dire

La rivelazione di Arianna Mihajlovic: "Il Bologna ha pagato stipendio a Sinisa anche dopo l'esonero. E' un gesto che...": SERIE A - La vedova del tecnico serbo non dimentica l'appoggio dei rossoblù: "Società incredibile, ci è entrata subito nel cuore. Sinisa prese malissimo l'esone ...

Lukaku, cosa significa l'esultanza dopo il gol in Europa League al Feyenoord: L'attaccante della Roma, dopo l'1-1 siglato in Europa League, ha esultato tappandosi la bocca con una mano e puntandosi l'altra alla tempia: un gesto per chiedere lo stop al genocidio nella Repubblica ...