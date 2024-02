Il generale Carmine Masiello è il nuovo capo di Stato Maggiore dell’Esercito

'Grazie per la solidarietà' Il Consiglio dei ministri ha nominato, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, il generale di Corpo D'Armata Carmine Masiello nuovo capo di Stato Maggiore

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 - Ilè ildidell'Esercito. Succede alPietro Serino, il cui mandato scadrà il 26 febbraio prossimo. L'ex comandante della Folgore ènominato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro Crosetto si è complimentato per la nomina dell'ex parà: "Ildi Corpo D'Armataha un profilo di primissimo livello e sarà chiamato a gestire l'Esercito in un momento di grande complessità, derivante dal contesto geo-politico attuale. Le sue competenze, capacità ed esperienza, saranno determinanti e, ne sono certo, faranno la differenza in ...