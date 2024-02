Prezzo del gas in marginale aumento in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future con consegna a marzo sale dello 0,5% a 25,1 euro al Megawattora. .

Il gas parte in leggero rialzo a 25 euro al Megawattora (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prezzo del gas in marginale aumento in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future con consegna a marzo sale dello 0,5% a 25,1 euro al Megawattora. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prezzo del gas in marginale aumento in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future con consegna a marzo sale dello 0,5% a 25,1al

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza