Il gas chiude in calo a 24 | 61 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ha chiuso inil gas naturale sulla piazza Ttf di, confermandosi sui minimi dal settembre del 2021, quando era iniziata la prima serie di rialzi storici dovuti all'aumento dei consumi in Cina. I contratti future sul mese di marzo hanno ceduto l'1,43% a 24,61al MWh.

Milano chiude debole, ma è la migliore della settimana: Wall street sull'ottovolante indebolisce anche le borse europee. Unica nettamente positiva, e migliore del continente oggi Londra, che guadagna l'1,5 dopo buoni dati sulle vendite al dettaglio a genna ...

Borsa: Europa chiude senza slancio, a Milano (+0,1%) non basta exploit Unipol (+21%): Eni (-3%) fa da zavorra dopo i conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Chiudono senza slancio le Borse europee dopo aver decisamente ridotto i guadagni della mattinata in seguito all'e ...