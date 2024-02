Il decreto Ong funziona | i veri dati sui migranti | sinistra smentita ancora una volta

L'accoppiata tutto sommato funziona, va detto però che ognuno sulla torta il saluto salam aleikum e la dedica alle navi delle ONG - Da anno prossimo tutti vestiti per decreto di Amadeus come i

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilsulle Ong voluto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi entrato in vigore all'inizio dello scorso annoe ha messo in evidenza quali sono le organizzazioni che non rispettano la legge italiana. Sono già 17 (vedi grafico a fianco) i provvedimenti di fermo amministrativo, dai 10 ai 20 giorni di stop, e le sanzioni elevate, che variano da tremila a diecimila euro. È bene ricordare che il provvedimento in questione ha introdotto una serie di regole a cui queste navi devono sottostare quando compiono le loro operazioni di salvataggio in mare. Le prescrizioni principali da osservare sono due: hanno l'obbligo di dirigersi verso il porto che viene loro indicato dalle autorità e non possono compiere più operazioni di soccorso. La ratio di questa ultima disposizione è semplice: unache i...