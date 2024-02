Il crollo di Beatrice Luzzi non tocca due inquilini | “E’ lei che si isola” | “E’ indifendibile”

Nelle passate ore Beatrice Luzzi ha avuto un momento di crisi profonda , durante il quale si è sfogata, a sorpresa, con due inquiline che finora si erano schierate contro di lei, ovvero Letizia Petris e Perla Vatiero .

Nelle passate ore ha avuto un momento di crisi profonda, durante il quale si è sfogata, a sorpresa, con due inquiline che finora si erano schierate contro di lei, ovvero Letizia Petris e Perla Vatiero. Eppure c'è ancora chi metterebbe in dubbio il suo reale malessere., ancora attacchi: l'intervento di Rosy...

Beatrice Luzzi non ha pace. Nella casa del Grande Fratello la concorrente, che è uno dei personaggi che ha creato più dinamiche in assoluto nel ... (today)

GF, Beatrice dà il buongiorno a Maddaloni e Letizia ma viene ignorata (Video): Su X è comparso un video in cui si vede Beatrice Luzzi salutare Marco Maddaloni e Letizia Petris, ma nessuno ha risposto ...

Rosy Chin non credo al crollo emotivo di Beatrice Luzzi: Rosy Chin non crede al crollo emotivo dell'attrice Beatrice Luzzi avvenuto stanotte nella casa del Grande Fratello ...

