Il coraggio di fermarsi La verità di Sangiovanni | Non fingo di essere felice E rinvia album e concerti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alla fine Sangio ha detto basta. Provato dall’esperienza totalizzante del Festival, l’idolo di "Farfalle" ha deciso di parcheggiare. E scendere dalla macchina. "Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che siadi quello che sto facendo" ha scritto ieri sulla sua pagina Instagram annunciando l’intenzione di andare in vacanza daper tornare adGiovanni Pietro Damian. "A volte bisogna avere ildie sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo". Tutti gli impegni in agenda sono posticipati all’anno prossimo. "L’uscita del mio‘Privacy’ e il concerto al Forum di Assago del 5 ottobre sono rimandati" ha chiarito il musicista vicentino, 21 anni compiuti il mese scorso, assicurando che chi aveva già acquistato i biglietti ...

