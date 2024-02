Ambientato in questo periodo, The New Look mette a confronto lo quanto deciso una volta che trattiene metri di stoffa tra le mani. troppe sottotrame, con il rischio di mandare fuori pista e

Il confronto in pista tra la Ferrari SF-24 e la SF-23 a Fiorano: la differenza sembra evidente (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mettendo a confronto il debutto in pista a Fiorano della nuova Ferrari SF-24 con quello della precedente SF-23 in condizioni emerge un primo verdetto riguardo alla macchina di Leclerc e Sainz per il Mondiale di Formula 1 2024. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mettendo ail debutto indella nuovaSF-24 con quello della precedente SF-23 in condizioni emerge un primo verdetto riguardo alla macchina di Leclerc e Sainz per il Mondiale di Formula 1 2024.

Advertising

Notizie Correlate

Juve - confronto Allegri-Giuntoli : scelto il centrocampista La scelta della Juventus sul centrocampista da acquistare nel prossimo calciomercato di gennaio. I dettagli Secondo quanto riportato da Sky ... (calcionews24)

Altre Notizie

Video di Tendenza