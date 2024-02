stato arrestato alla stazione centrale di Milano l'uomo ricercato il clochard accusato del tentato omicidio della studentessa La polizia della Capitale lo stava cercando in tutta l'area

Il clochard ricercato in tutta Italia era in un albergo a Senigallia: finisce in carcere. Deve scontare 17 mesi per lesioni e resistenza: SENIGALLIA - Ricercato in tutta Italia da oltre un anno, un 55enne, originario di Genova, è stato rintracciato dalla polizia in una struttura ricettiva. Si tratta di un ...