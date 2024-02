Ariete Le stelle di febbraio mettono in luce il vostro carattere, Marte è già in pieno splendore e Venere si avvicina al segno Cielo fertile, è una gioia scrivere l'oroscopo per voi in questi

"Il cielo è pieno di stelle". Al Da Silva un tributo al genio di Pino Daniele (Di venerdì 16 febbraio 2024) Omaggiare e ricordare Pino Daniele attraverso la sua musica. È l'obiettivo di "Il cielo è pieno di stelle", che dopo aver girato tutta l'Italia, arriva stasera alle 21 al teatro civico Roberto de Silva di Rho. Fabrizio Bosso alla tromba e Juan Oliver Mazzariello al pianoforte si cimentano con le canzoni di Pino Daniele, offrendo al pubblico un ritratto del cantautore partenopeo che punta tutto sulla musica, nell'ambito di una rassegna dedicata ai grandi autori italiani organizzata dal Maxxi di Roma con la direzione artistica di Ernesto Assante.

