Il Castello delle Cerimonie confiscato per abusi edilizi

È la fine di un'era: il Castello delle Cerimonie (o "La Sonrisa"), diventato celebre per "Il Boss delle Cerimonie", il programma in onda su Realtime, non appartiene più alla famiglia Polese. La proprietà della struttura,

Il Castello delle Cerimonie chiude e con lui si chiude un'epoca. Mai più nuove puntate di uno dei programmi più trash della televisione italiana su Real Time o su altre reti, mai più abiti esagerati e mai più la famiglia Polese e i suoi istrionici componenti in tv. A chiudere infatti non è solo il Castello delle Cerimonie in quanto trasmissione televisiva, ma proprio il ristorante La Sonrisa. Ovvero il vero Castello delle Cerimonie. Il motivo è strettamente legato all'attualità e non c'entra con crisi economiche di varia natura. Il ristorante La Sonrisa è infatti stato confiscato. La confisca riguarda tanto i terreni quanto gli immobili, quindi tutto il complesso del Castello

