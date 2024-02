Il caso della canzone di Fedez su Pietro Maso e il mancato “diritto all’oblio”

una artista che ha fatto della sensibilità la sua cifra in questo caso non è una canzone autobiografica. È un brano che parla di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mentre tutti, social e giornali, si stanno occupando esclusivamente del termine “nullatenente” utilizzato dain un’udienza che risale al 2020, c’è un’altra vicenda che ha visto coinvolto il rapper di Rozzano che ha dei contorni molto meno legati al “gossip giudiziario” e molto più interessanti per quel che riguarda il panorama informativo italiano. Una denuncia per diffamazione, depositata nel settembre del 2021, dacontro, con riferimento a un efferato di cronaca (per cui è stato condannato il cittadino veneto) citato dal cantante in un suo brano. LEGGI ANCHE > L’avvocato Francesca Florio (checcaflo su IG): «Non credo che ilscavalchi ildi cronaca» Perché questa vicenda è interessante? Ci sono almeno due piani di ...

Atlanta, 15 febbraio 2024 – Fiocco rosa in arrivo al Georgia Aquarium di Atlanta, in Georgia: la razza Charlotte sta per diventare mamma di 4 ... (quotidiano)

Legata e rapinata in casa, terrore per un'anziana: Imbavagliata, legata a una sedia e rapinata. Vittima del terribile episodio che si è verificato ieri in pieno giorno, poco prima dell'ora di pranzo, è stata una donna di ...

Amanda Sandrelli e Gigio Alberti portano in scena inibizioni e ipocrisie: Che succede se due vicini di casa irrompono nel tuo appartamento, invitati per un aperitivo, e cambiano le vostre vite Forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italia ...

Serie C: Casertana, il gol del 4-3 arriva al 91', frena in casa il Benevento. Torna a vincere il Foggia: La Serie C saluta anche la 26a giornata della regular season, al termine di un turno infrasettimanale ... Alla mezzora, il rigore realizzato da Carretta rimette in piedi la squadra di casa, brava a ...