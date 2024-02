Il Carnevale degli animali | in Municipio i disegni degli alunni delle scuole

L'artista presenterà a Corneliano una sorprendente versione de Il Carnevale degli animali di Camille Saint Saëns, in cui i 14 brani musicali dell'opera originaria prenderanno incredibilmente vita

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ormai chiuso il sipario sulci si può comunque immergere nell’atmosfera piena di fantasia, allegria e colori della mostra deirealizzati daglicastellane per il concorso sul tema ’Il’, allestita fra una miriade di palloncini al primo piano del, che si può visitare fino a mercoledì 21 febbraio negli orari di aperturauffici comunali. In esposizione ci sono tutti i 69in concorso, a cominciare da quelli premiati domenica 11 al Cassero Teatro Comunale, al termine della festa in piazza XX Settembre.

