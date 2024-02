Il capolavoro di Yourcenar “Memorie di Adriano” diventa una serie tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – “di”, bestsellerdi Margueriteche racconta la vita del successore di Traiano, arriverà presto in tv. Diventerà unatelevisiva scritta e sceneggiata da Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega per “Il desiderio di essere come tutti” e autore di sceneggiature per Nanni Moretti, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Matteo Rovere, Daniele Lucchetti e Saverio Costanzo. Prodotta da Ilbe, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, racconta in sei puntate la storia dell’Imperatore. Fin dall’infanzia, si dipinge la vita di un uomo profondo e sensibile, consapevole del suo ruolo imperiale e del peso che porta con ...