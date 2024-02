Il cantante Sting ha creato un aperitivo in bottiglia nella sua tenuta in Toscana

Amici, ex protagonista del talent aprirà i concerti di Sting in tutta Europa: l’annuncio: Amici una ex protagonista del talent aprirà i concerti di Sting in tutta Europa. La cantante sarà in tour con la star, aprendo tutti i suoi ...

Giordana Angi: “Aprirò tutti i concerti in Europa di Sting”/ Video annuncio dell’ex di Amici: “Sono onorata!”: Giordana Angi aprirà i concerti di Sting in Europa: l'ex di Amici lancia l'annuncio sui social con tutte le date del tour ...

Giordana Angi, ex allieva di Amici, ha rivelato che aprirà i concerti di Sting. Ecco il divertente video sui social: Giordana Angi, ex allieva di Amici, ha rivelato che aprirà i concerti di Sting. Ecco il divertente video sui social ...