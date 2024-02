Il cane antidroga Tenai fa arrestare un altro pusher in Malpensata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo. Il fiuto delha consentito alla Polizia Locale di individuare eunin zona. Mercoledì 14 febbraio gli agenti erano impegnati in un servizio mirato nel quartiere, viste le segnalazioni da parte dei residenti che riferiscono di una fiorente attività di spaccio di droga. In abiti civili pattugliavano la zona nei pressi del parco, del passaggio pedonale e della pensilina degli autobus, quando hanno visto un acquirenti avvicinarsi ad un possibile spacciatore. Così si sono avvicinati e l’uomo, identificato poi come K.O., nigeriano di 34 anni, ha cercato di allontanarsi gettando via qualcosa. Gli agenti lo hanno fermato ed hanno recuperato quanto aveva buttato, scoprendo che si trattava di 33 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Ai ...