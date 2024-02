SERIE C 2023/2024, RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Pareggio invece per il Benevento, che non va oltre l'1 - 1 casalingo con l'Audace Cerignola e aggancia così Avellino e Taranto al terzo posto con

Il Benevento non va oltre l’1-1 contro il Cerignola. Paleari ci mette del suo, male centrocampo e attacco (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNella serata del ricordo di Carmelo Imbriani, a undici anni dalla sua scomparsa con la Curva Sud che ha esposto uno striscione al fischio d’inizio (‘Il tempo non potrà mai cancellare il ricordo’), è un cazzotto in pieno volto il deludente 1-1 rimediato dal Benevento al ‘Ciro Vigorito’ contro il Cerignola. I pugliesi hanno agguantato il pareggio a dieci minuti dalla fine con Capomaggio mentre al 24’ del primo tempo era stato Capellini a portare avanti la Strega sugli sviluppi di una punizione di Ciano. Tirando le somme, non ha pagato la scelta di mister Auteri (voto 5) di effettuare ben otto cambi rispetto a Crotone gettando nella mischia Capellini, Improta, Benedetti, Agazzi, Pinato, Ciano, Ferrante e Marotta con i soli Paleari, Berra e Pastina di nuovo in campo rispetto allo ‘Scida’. ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNella serata del ricordo di Carmelo Imbriani, a undici anni dalla sua scomparsa con la Curva Sud che ha esposto uno striscione al fischio d’inizio (‘Il tempo non potrà mai cancellare il ricordo’), è un cazzotto in pieno volto il deludente 1-1 rimediato dalal ‘Ciro Vigorito’il. I pugliesi hanno agguantato il pareggio a dieci minuti dalla fine con Capomaggio mentre al 24’ del primo tempo era stato Capellini a portare avanti la Strega sugli sviluppi di una punizione di Ciano. Tirando le somme, non ha pagato la scelta di mister Auteri (voto 5) di effettuare ben otto cambi rispetto a Crotone gettando nella mischia Capellini, Improta, Benedetti, Agazzi, Pinato, Ciano, Ferrante e Marotta con i soli, Berra e Pastina di nuovo in campo rispetto allo ‘Scida’. ...

