Il bello del giovedì sera vol. 7 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Conosci la tua squadra del giovedì sera: Rennes A 7 anni François Pinault porta di nascosto cibo agli alleati; i tedeschi cominciano a sospettarlo, lo prendono da parte e gli tirano due sberle: «Dove sono nascosti gli americani?!». Il piccolo François, però, non parla. A 9 anni ha gli occhi in cielo e la bocca spalancata, mentre guarda un aereo da caccia sorvolare la sua scuola. La Francia ha vinto la guerra e il figlio del suo vicino di casa festeggia nei cieli di Rennes. Da grande avrebbe guidato gli aeroplani. A 10 anni vede per la prima volta il mare, a Saint-Malo. Il padre vuole provare l'automobile appena acquistata e lo porta a Saint-Malo. Dopo poco vuole tornare a casa, nel piccolo mondo della segheria del padre. Tutta quell'immensità lo faceva sentire vulnerabile. Forse non avrebbe fatto l'aviatore. A 16 anni lascia la scuola, stufo ...

