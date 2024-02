IGTC | Audi al vertice dopo i primi giri a Bathurst

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024)inizia bene il week-end della 12h di2024, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Kelvin van der Linde (Wash It –Sport Team MPC #22) è stato il più competitivo nella FP1 davanti alle due BMW M4 GT3 di WRT. Raffaele Marciello, elvetico alla prima apparizione in carriera con il marchio bavarese, si è collocato in terza piazza con la vettura #46, condivisa in Oceania e successivamente anche nell’Endurance Cup del GTWC Europe 2024 con Valentino Rossi e Maxime Martin. Charles Weerts si è classificato secondo con la BMW #32 della compagine di Vincent Vosse, mentre la riconoscibile Mercedes #75 di Sun Energy 1 Racing si è inserita in quarta posizione. Menzione d’onore per l’auto citata, al top negli ultimi due anni con Luca Stolz, Kenny Habul e Jules ...