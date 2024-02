Sono questi i due obiettivi della manifestazione convocata per convocata per domani a Roma dal presidente della Regione Campania, Intanto ieri, il ministro per le Politiche di coesione, Raffaele

Ieri in Campania: due indagati per la morte sul lavoro a Monteforte Irpino. Ritrovato un cadavere a Sarno, ignota la sua identità (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri, giovedì 15 febbraio 2024. Avellino – Due iscritti nel registro degli indagati per la morte di Isidoro Di Lorenzo, il 35enne di Contrada che ha perso la vita mentre era al lavoro in un deposito farmaceutico di Monteforte Irpino. Si tratta di un atto dovuto della Procura ha seguito della tragedia avvenuto sul luogo di lavoro. I militari dell’arma della stazione di Baiano e quelli del Nil hanno effettuato accertamenti fino a stamane nell’area in cui si è verificato l’incidente sul lavoro per stabilire eventuali profili di responsabilità (LEGGI QUI) Benevento – Nel primo pomeriggio, un uomo di 65 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione a San ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 15 febbraio 2024. Avellino – Due iscritti nel registro degliper ladi Isidoro Di Lorenzo, il 35enne di Contrada che ha perso la vita mentre era alin un deposito farmaceutico di. Si tratta di un atto dovuto della Procura ha seguito della tragedia avvenuto sul luogo di. I militari dell’arma della stazione di Baiano e quelli del Nil hanno effettuato accertamenti fino a stamane nell’area in cui si è verificato l’incidente sulper stabilire eventuali profili di responsabilità (LEGGI QUI) Benevento – Nel primo pomeriggio, un uomo di 65 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione a San ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Campania, De Luca guida la marcia dei sindaci contro il governo: È il contenuto della lettera che Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente dell’Anci Campania, ha inviato ieri ai sindaci della regione. Appuntamento alle ore 11, piazza dei Santi Apostoli. La ... PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Finalmente Osi": Il Corriere dello Sport, nell'edizione campana, apre con "Finalmente Osi". Il nigeriano è tornato ieri sera in città, dopo tanti colpi di scena. Victor è a Napoli: via alla rimonta. Allarme Kvara: si ... PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Finalmente Osi”: “Finalmente Osi”. Titola così al centro il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi: "Il nigeriano è tornato ieri sera in città dopo tanti colpi di scena. Victor è a Napoli: via alla r ...

Video di Tendenza