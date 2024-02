è riapparso agli studi Elios per chiedere scusa a Ida Platano ma Tensioni e dubbi per Ida Mario è tornato a U&D nella registrazione ha ascoltato il discorso di Cusitore ma non l'ha perdonato

Ida Platano ha perdonato Mario Cusitore? Fan di UeD notano un dettaglio (FOTO) (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Mario Cusitore è tornato in studio per cercare di farsi perdonare da Ida Platano. La donna, però, è stata irremovibile, ed ha ammesso di non riuscire a superare quello che le ha fatto, pertanto, lo ha mandato a casa. Le anticipazioni delle registrazioni effettuate successivamente alla puntata rivelano che la tronista non sia andata più a riprendere il corteggiatore. In queste ore, però, alcuni fan hanno notato un dettaglio molto particolare, che lascerebbe presagire una riappacificazione tra i due. Ecco cosa è successo. Il dettaglio che fa pensare che Ida abbia perdonato Mario a Uomini e Donne Dopo l'ennesima segnalazione, Ida Platano ha deciso di eliminare dal parterre di Uomini e Donne Mario ...

