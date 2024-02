Iacona | ' pressioni politiche? Io figlio dell' editto bulgaro'

Paura delle pressioni politiche? Riccardo Iacona, che torna con PresaDiretta da lunedì 19 febbraio alle 21.

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Paura? Riccardo, che torna con PresaDiretta da lunedì 19 febbraio alle 21.20 su Rai3, non ha dubbi e rispondendo a una domanda'ANSA spiega: "Io sono, in questa sala quia Rai a viale Mazzini c'erano le conferenze stampa di Michele Santoro, io ero ragazzino e stavo qui, me le ricordo bene. Tremavano i muri. Io sonodi una Rai dove c'era la lava...", ricorda. E poi aggiunge: "Ma come si dice a Roma: a me mi piace! Mi piace quando c'è il dibattito, quando c'è il contrasto se tutto è basato ovviamente sulla qualità e sul rapporto con il pubblico. Io so che cosa è la censura, la so molto di più di altri che ne ...