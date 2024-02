I Vigili del Fuoco di Latina in sciopero | “Meritiamo più attenzione e non soluzioni in perenne ritardo”

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia. Fonte video: Vigilfuocotv

(Di venerdì 16 febbraio 2024)– Anche ideldiaderiscono allonazionale di 4 ore proclamata dal sindacato Conapo per sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 9 alle ore 13. “Fra le motivazioni delloc’è l’inaccettabilenelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali per il quale chiediamo di anticipare i tempi per il futuro, la mancata di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo nazionale già da tempo autorizzate, il mancato adeguamento delle indennità per il lavoro notturno e festivo a quelle degli altri Corpi dello Stato che ricevono un trattamento ben 4 volte superiore al nostro, oltreché buoni pasto con valore ridicolo e non più sufficiente a garantire la consumazione della mensa di servizio da parte dei ...

Risveglio di paura stamattina in via Sciacca a Roma . Due appartamenti a Fuoco . L’allarme è scattato alle 9 e due squadre dei Vigili del Fuoco con ... (ilcorrieredellacitta)

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Concorezzo , in provincia di Monza e Brianza, per spegnere un Incendio in corso dalla notte che ha ... (ilfattoquotidiano)

Crollato il solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest di Firenze : dai vigili del fuoco del nucleo USAR sono stati estratti in ... (ilfattoquotidiano)

Alatri, scontro tra un'auto e un motocoltivatore: grave un agricoltore: Il conducente del mezzo agricolo è stato scagliato dall'urto, sul fondo di una scarpata che costeggia la strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Frosinone, che hanno recuperato il ferito, ...

Firenze: crollo in un cantiere dell'Esselunga, morti 3 operai: Meloni: "Cordoglio per le vittime". Sindacati proclamano sciopero in Toscana. Tragico incidente sul lavoro stamani, in un cantiere di un punto vendita della catena di supermercati Esselunga, dove si è ...

Riaperta l'A22, chiusa in mattinata per la nebbia: I tempi di riapertura dell'arteria si sono allungati perché, tra i veicoli coinvolti nei tre incidenti stradali verificatisi in mattinata, c'era un tir carico di bombole d'ossigeno. I vigili del fuoco ...