I p’ me | tu p’ te

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Completamente a sorpresa è arrivata la novità più importante di questo inizio 2024 in TNA: Scott D’Amore è stato licenziato. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, anche perché la rivoluzione è appena cominciata e lui è uno dei protagonisti di questo cambiamento. Ha davvero riportato Impact a buoni livelli quando gli ascolti e l’interesse erano davvero ai minimi storici. Ha fatto ritornare la TNA e tante altre buone cose. Sicuramente non è stato l’unico artefice, ma da quando recensisco questo show è stata una delle figure chiavi. Secondo me è stato un grande errore e fatico a identificare il presidente della TNA in un’altra persona. Come già citato da qualcun altro su questo sito, è davvero come se Triple H venisse licenziato dalla WWE. Sono stati molti i lottatori della TNA che sono rimasti scioccati e amareggiati dalla notizia. Molti di loro sono ancora qui dentro ...