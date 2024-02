I p’ me tu p’ te in veneto | l’impresa di Geolier nel video esilarante

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E se la famosa canzone I p’ me tu p’ te diche è arrivata seconda a Sanremo fosse cantata in dialetto? Unche sta infiammando il web italiano ha come protagonista proprio il giovanissimo cantautore napoletano cimentarsi, non con poca ma divertita difficoltà, con la lettura di parte del testo della sua canzone sanremese…ma stavolta in dialetto. Il risultato è, e molti utenti online hanno detto che il modo in cuirecita quei versi sembra più una strana forma di spagnolo che non il dialetto italiano del Nord-Est! @radio.piterpan Abbiamo fatto leggere a @il testo della sua canzone in dialettoCom’è andato? #radiopiterpan #sanremo2024 #? suono originale – RADIO ...