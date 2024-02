I migliori vini semi-aromatici in 5 etichette da Piemonte e Marche

aumentare e diminuire " e nel territorio incluso cerca i migliori come il Friuli - Venezia Giulia con i suoi vini, e l'Austria da una crema a base di uova e semi di senape. Un piatto ispirato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oltre ai vitigni- le cui uve sono ricche di terpeni, sostanze presenti sulla buccia, che danno vita ad aromi caratteristici ancor prima si sviluppino con la fermentazione - esistono anche vitigni chiamati: in questo caso la presenza di terpeni sulla buccia è minore, ma l'identità olfattiva è comunque evidente e riconducibile alle sostanze presenti nella polpa degli acini. Tra le bacche rosse-aromatiche troviamo, in, il ruché, nell'areale di Castagnole Monferrato , inconfondibile nei suoi aromi floreali e speziati. Nelle, invece, il lacrima, coltivato soprattutto in provincia di Ancona, dove ha una Denominazione dedicata, Lacrima di Morro d'Alba. Qui ci concentriamo proprio su alcune delle...