"Altro Che Nuovo Nuovo" (Virgin Music / Universal Music Italia) è il titolo dell'album live dei CCCP - Fedeli alla Linea che uscirà il 23 febbraio, proprio alla vigilia dei tre concerti della band a Berlino "CCCP in DDDR" (24, 25 e 26 febbraio, tutto esaurito) e prima del suo atteso ritorno live

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Giovanni Lindo Ferretti: "Faremo dei concerti bellissimi. Non poteva accadere, non doveva accadere e invece è accaduto". La band pubblica il 23 febbraio 'Altro Che Nuovo Nuovo', album"miracolosamente" recuperato dal nastro della registrazione del primo concerto della band punk rock, tenuto a Reggio Emilia il 3 giugno 1983, con tre canzoni mai pubblicate.

Prende il via oggi da Reggio Emilia il tour del documentario musicale di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife che ricostruisce l'incredibile ... (movieplayer)

'Astra Kulturhaus in RAW Gelände a Friedrichshain, avamposto di una Berlino ferroviaria e imperiale, ultimo margine rimasto rudimentale e vivo prima ... (247.libero)

CCCP – Fedeli alla Linea, il 23 febbraio esce l’album live “Altro Che Nuovo Nuovo” con tre inediti: Venerdì 23 febbraio esce l’ALBUM LIVE “Altro Che Nuovo Nuovo” con la registrazione ritrovata del concerto del 3 GIUGNO 1983 a Reggio Emilia. Sold out i concerti a Berlino, in attesa del ritorno live i ...

Ucraina, destituzione di Zaluzhny: calo di fiducia popolare in Zelensky: La situazione politica in Ucraina ha subito una serie di cambiamenti significativi negli ultimi anni, con eventi come l'invasione russa che hanno avuto un impatto diretto sulla popolarità del presiden ...

CCCP, un disco con inediti e un tour in Italia in estate: «Non doveva accadere e invece è accaduto»: Il gruppo di Giovanni Lindo Ferretti ha annunciato che tornerà sul palco. Il 23 febbraio esce l’album «Altro che nuovo», registrazione del loro primo concerto, con brani inediti ...