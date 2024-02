I 21 giorni nello spazio dell’astronauta Villadei | «Mangiavamo pasta e guardavamo film horror con i russi e gli americani | era la casa di tutti»

A riprova del fatto che la Casa Bianca non si sia fatta cogliere del tutto in contropiede dalla nuova minaccia del Cremlino nello spazio c'è infatti il lancio avvenuto un paio di giorni fa di due

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lo scorso 9 febbraio, la navetta Crew Dragon Freedom, con a bordo il colondell’Aeronautica Militare Walter, è tornata sulla terra dopo 21. Oggi, a distanza di una settimana, i tempi sono maturi per un bilancio. «Volaresulla navicella Dragon, entrare nella stazione spaziale e abbracciarci con gli altri colleghi di tante nazioni è stata un’emozione fortissima, inimmaginabile nei lunghi anni d’attesa (13, per la precisione, ndr)», ha dichiaratoal Corriere della Sera. Il colon, oltre ad aver ricoperto il ruolo di pilota è l’ottavo italiano a essere stato in orbita, nonché il protagonista di Volunta, una missione nata dallo sforzo congiunto tra Presidenza del consiglio, i ministeri della Difesa, delle Imprese e del Made in ...