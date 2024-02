I 12 foulard di Dolce e Gabbana ispirati al Codice Atlantico

Dodici foulard firmati da Dolce&Gabbana all'asta per finanziare la tutela e la valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Ambrosiana. L'alleanza tra moda e cultura, non nuova, si rinnova così a Milano. L'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGi - La macchina scavatrice, la gru girevole, schizzi e studi di ala meccanica, di fontane e del moto perpetuo, disegni di architettura e del letto di un fiume. Fatti a penna a inchiostro, con il gessetto, o con l'acquerello. Sono i soggetti dei dodici specialirifiniti a mano, esemplari unicialle 12 tavole delrealizzati daper una iniziativa benefica, in collaborazione con Confindustria, Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e Finarte. Idi alta sartoria saranno oggetto di un'asta il cui intero ricavato verrà devoluto alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, per la tutela e la conservazione del suo patrimonio. Questa iniziativa arriva dopo il successo della mostra “Imagining the future. ...