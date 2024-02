Hockey Sarzana sfida Teamcar Monza per proseguire la sfida in Europa

HOCKEY A2 - Due le capoliste nella A2 di hockey su pista. Nel girone A comandano Novara e Scandiano a quota 6; nel girone B il CGC Viareggio Il Forte dei Marmi, reduce dall'exploit di Sarzana dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024)(La Spezia) 16 febbraio 2024 - Si conoscono molto bene essendo da anni avversarie, in campionato la classifica vede avvantaggiato l’Gamma Innovation ma il sapore di Coppa e il risultato da gestire sul doppio confronto andata e ritorno avrà un peso importante nel confronto. Si preannuncia un sabato sera di grandi emozioni al palazzetto del “Vecchio Mercato” diche ospita la gara di andata dei quarti di finale di Ws Europe Cup tra la formazione rossonera allenata da Paolo De Rinaldis e ilServicediretto dal tecnico Tommaso Colamaria. Si gioca alle 21 mentre arbitrano gli spagnoli Oriol Perez e Ivan Gonzalez. La gara di ritorno è in programma il 16 marzo.Gamma Innovation in buone condizioni ...