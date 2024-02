“Ho inviato il cv senza avere le competenze richieste Mi hanno assunta ma è finita male Non fate come me” | il racconto della tiktoker

Medici senza frontiere aveva già segnalato morti e feriti nel L'esercito israeliano sostiene di avere informazioni credibili che Lo ha comunicato l'inviato speciale per il Medio Oriente Mikhail

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Aveva tentato la strada complicata e, sfortunatamente, le è andata. Nina, una ragazza che conta su TikTok più di 75mila followers, ha pubblicato un video sulla piattaforma in cui ha raccontat0 la storiasua (inaspettata) assunzione. “Nonme“, ha scritto la creator che ha poi spiegato di aver mandato vari cv ad aziende che richiedevanoed esperienza che lei ancora non possedeva. Convinta fossero tutti tentativi a vuoto un giorno, una ditta da lei contattata, si è mostrata interessata: “Volevano qualcuno con una qualifica in economia e io sto facendo un programma di master, ma ho seguito diversi corsi di economia e mi sono detta che ne sapevo più o meno quanto loro“, ha detto Nina. Per il colloquio “mi sono preparata prima di andare perché ho pensato di dover fare del mio ...