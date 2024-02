Highlights e gol Torino-Lecce 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Venezia, Napoli, Torino e Vicenza . Alle sue spalle completano reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla 'Diretta Gol' del Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Grandei padroni di casa partono forte, anche se creano poco o niente nei primi minuti. L’occasione ce l’ha ilcon Milinkovic che esce male e rischia su Piccoli, il tiro viene salvato sulla linea dai difensori granata. La partita è equilibrata, senza particolari guizzi da una parte e nell’altra. Ad inizio ripresa però ci pensa un grande destro di Raoul Bellanova a sbloccare il risultato. Ilha anche l’occasione per pareggiare su una disattenzione delda rimessa laterale, ma l’espulsione per doppio giallo di Pongracic complica ...

Inter Miami – Newell’s Old Boys 1-1 highlights e gol: pari nella sfida in omaggio a Leo Messi! – VIDEO: Inter Miami - Newell’s Old Boys 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida amichevole in omaggio a Leo Messi.

Europa League, Feyenoord-Roma 1-1: gol e highlights | VIDEO: Palyoff Europa-League. Finisce 1-1 il primo atto degli spareggi tra Feyenoord e Roma. Ecco gli highlights e i gol Finisce 1-1 il primo atto degli spareggi tra Feyenoord e Roma: a sbloccare la partita ...

Video/ Casertana Monterosi Tuscia (4-3) gol e highlights: decide Rovaglia al 92'! (Serie C, 15 febbraio 2024): Video Casertana Monterosi Tuscia (risultato finale 4-3): gol e highlights della partita valida per la 26^ giornata del girone C della Serie C 2023/2024.