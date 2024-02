Hellas Verona-Juventus | Baroni | “Sfida bellissima | mi aspetto la miglior Juve”

Hellas Verona - Juventus, Allegri lo ha fatto ancora. Rivoluzione in attacco rispetto alla gara contro l'Udinese. Ecco le possibili scelte di Max

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Sarà un, con lo stadio al completo. Un fattore che dovremo sfruttare. La difficoltà della partita è inutile descriverla, dovremo essere noi a suscitare l’aiuto da parte del nostro pubblico. Dovremo centrare la prestazione, nella testa e soprattutto nelle gambe: domani ci sarà da correre forte”. Marco, tecnico dell’, parla così in conferenza stampa in vista dellacontro la. “Squadre come la– ha aggiunto – quando hanno già sbagliato poi sanno trovare orgoglio e compattezza. Domani mila, lo sappiamo, per noi sarà un’opportunità”. Il tecnico degli scaligeri è tornato anche sul match ...