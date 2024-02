Anche Meghan Markle sembra essere coinvolta in questo caos reale. E come se non bastasse, il principe Harry è tornato a Londra per dare il suo sostegno, per poi volare immediatamente di nuovo negli

Harry e Meghan Markle cambiano il cognome ai figli (Di venerdì 16 febbraio 2024) Abbiamo conosciuto Archie e Lilibet con il cognome di Mountbatten-Windsor. Ma Harry e Meghan Markle hanno deciso di cambiare i cognomi ai figli: ora sono Sussex. Nel momento in cui Carlo è diventato ufficialmente Re con l’Incoronazione a maggio del 2023, Archie e Lilibet sono finalmente diventati Principe e Principessa. A lungo, i membri della Famiglia Reale hanno usato i titoli al posto dei cognomi, e non è casuale: anche i figli di Kate Middleton e il Principe William a scuola sono conosciuti come “Galles”. Perché Harry e Meghan Markle hanno cambiato il cognome ai figli Stando a quanto rivelato dal Times of London, per “unificare” la famiglia, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno scelto di usare il ... Leggi tutta la notizia su dilei (Di venerdì 16 febbraio 2024) Abbiamo conosciuto Archie e Lilibet con ildi Mountbatten-Windsor. Mahanno deciso di cambiare i cognomi ai: ora sono Sussex. Nel momento in cui Carlo è diventato ufficialmente Re con l’Incoronazione a maggio del 2023, Archie e Lilibet sono finalmente diventati Principe e Principessa. A lungo, i membri della Famiglia Reale hanno usato i titoli al posto dei cognomi, e non è casuale: anche idi Kate Middleton e il Principe William a scuola sono conosciuti come “Galles”. Perchéhanno cambiato ilaiStando a quanto rivelato dal Times of London, per “unificare” la famiglia, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno scelto di usare il ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Harry e Meghan negano tutto “Non ci stiamo lasciando”: Harry E Meghan hanno recentemente affrontato speculazioni sul loro viaggio in Canada, enfatizzando la loro determinazione a continuare il lavoro e le cause a loro care. In Canada per gli Invictus Game ... Daily Crown: Harry parlerà per la prima volta della diagnosi di re Carlo: Washington, 16 feb. (Adnkronos) - C'è grande attesa per l'intervista del principe Harry a Good Morning America, dove per la prima volta il duca di Sussex stasera parlerà della diagnosi di cancro di su ... Le nuove foto di Harry e Meghan Markle, in Canada per gli Invictus Games: In attesa dell'edizione 2025 dei Giochi, i duchi di Sussex hanno partecipato insieme agli atleti a una tre giorni di allenamenti. Ai progetti di coppia si affiancano anche iniziative personali, come i ...

Video di Tendenza