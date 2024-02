Harry e Meghan cambiano cognome ai figli Archie e Lilibet | “Lo fanno per i soldi e l’eredità | scelta sovversiva”

Harry e Meghan hanno cambiato il cognome dei loro figli, Archie e Lilibet: di fatto i bambini perdono il precedente cognome Mountbatten - Windsor, adottano il titolo dei genitori, Sussex. I due

(Di venerdì 16 febbraio 2024)non ha fatto in tempo a tornare negli Stati Uniti, dopo la visita lampo al padre malato di cancro a Londra, dando l’idea di aver per questo sotterrato l’ascia di guerra, che ne ha combinata un’altra delle sue. Contravvenendo alle richieste della regina Elisabetta II e all’accordo che aveva accettato nel 2020, quando aveva lasciato il Regno Unito (e gli incarichi per conto della famiglia reale), il sito di, Archewell, adesso si chiama sussex.com. C’è anche lo stemma reale che troneggia in home page a rafforzare tutte le evidenti connessioni con la corona inglese. Esattamente quello che gli era stato proibito di fare quando la regina era ancora in vita e aveva chiarito che non avrebbero mai dovuto usare quello status ai fini commerciali. Ma non c’è stato verso di fermarli, al punto che i due si son spinti anche ...

