Hammerbande | gli antifascisti che martellano gli avversari

La coppia ha fondato l'Hammerbande. La polizia tedesca offre Gli antifascisti ribadiscono: "Vogliamo Ilaria libera e a casa!

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Origini e modalità d’azione della «banda del martello», il gruppo responsabile delle aggressioni a militanti di destra, a Budapest, di cui è accusata anche Ilaria Salis. E la «galassia» internazionale di cui fa parte si sviluppa anche in Italia. Dall’Ungheria alla Palestina liberateli tutti» è lo slogan-principe ideato in vista della manifestazione del 10 febbraio a Roma (al momento in cui andiamo in stampa, non ancora avvenuta). L’annuncio della mobilitazione apparso sul sito «Rivoluzione anarchica» elenca tre nomi precisi: «A fianco di Gabri, Ilaria, Tobias ed i compagni sotto processo, detenuti, ricercati». Gabriele Marchesi è agli arresti domiciliari a Milano e ha appena affrontato una richiesta di estradizione a Budapest, grazie a un mandato di arresto europeo, per i pestaggi a colpi di martello inferti a estremisti di destra. E c’è pure un ricercato italiano con mandato di ...

Ricercati altri due "amici" della Salis: Gabriele Marchesi, l'antagonista milanese che la magistratura ungherese vuole portare in carcere a fare compagnia a Ilaria Salis resta in Italia, ma agli arresti domiciliari.

Ilaria Salis: un anno in carcere in Ungheria, il caso che scuote l'Italia e il dibattito internazionale: Ilaria Salis, insegnante milanese di 39 anni, si trova in carcere in Ungheria da un anno, coinvolta in un complesso iter giudiziario che ha suscitato non solo dibattito nazionale ma anche implicazioni ...

Caso Salis, il padre sui domiciliari in Italia: “Soluzione più appropriata ma dobbiamo aspettare”: Sul caso Salis parla il padre della donna detenuta in Ungheria, spiegando come la battaglia sia ora per ottenere i domiciliari in Italia.