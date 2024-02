Hamas usa i civili come scudi umani

Stati Uniti ad un attacco a Rafah 'senza tutele per i civili 16 feb 00:23 Gli Usa hanno condotto un cyberattacco contro nave spia 16 feb 00:14 Media: Hamas ha rifiutato il rilascio di 1.500

Un cessate il fuoco di sei settimane con un scambio degli ostaggi in mano ad Hamas sembra più vicino al termine dei negoziati al Cairo che si sono ... (ilsole24ore)

Un cessate il fuoco di sei settimane con un scambio degli ostaggi in mano ad Hamas sembra più vicino al termine dei negoziati al Cairo che si sono ... (ilsole24ore)

Secondo l’esercito israeliano, il giornalista di Al Jazeera ferito ieri a Gaza in un bombardamento aereo, Ismail Abu Omar, sarebbe in realtà anche ... (open.online)

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti e diversi partner arabi stanno preparando un piano dettagliato per un accordo di pace tra Israele e palestinesi che ... ()

Netanyahu sente Biden. Poi la nota: "Stato palestinese Non accettiamo diktat": Netanyahu sente Biden. Poi il tweet: 'Stato palestinese Non accettiamo diktat'. Biden al premier israeliano: 'Stop operazione Rafah senza piano per civili' ...

Gaza, Israele cerca ostaggi nell'ospedale Nasser e chiude al piano di pace degli Stati Uniti: I soldati israeliani cercano ostaggi o i loro corpi all'interno dell'ospedale Nasser di Khan Younis, evacuato e bombardato nelle ultime ore. Netanyahu chiude al piano di pace Usa che prevede due Stati ...

Uno Stato palestinese dopo Hamas:: Primo passo, fondamentale, una tregua di almeno sei settimane, accompagnata dal rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas e di un numero consistente di palestinesi detenuti ...