Qui l'ispirazione è stata Mercedes , con un airscope dalle forme ampie immediatamente dietro l'Halo. Nuovo airscope e sospensioni vincenti confermate La stessa presa dinamica dell'airscope diventa "

Quali personaggi di Halo ci sono nella serie TV dedicata al videogioco: News, approfondimenti e ultime novità tecnologiche e sul mondo Hi-tech. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico presente ...

Halo 2, Cristina Rodlo è la spartana che aiuta Master Chief a essere umano: "Talia Perez mostra a Master Chief l'empatia": intervista a Cristina Rodlo, attrice che interpreta l'esperta di comunicazione della squadra Spartans nella seconda stagione di Halo. Su Paramount+.

GeForce Now: Halo Infinite e Skull and Bones tra i nuovi giochi aggiunti: Come ogni settimana il catalogo di giochi compatibili con GeForce Now si è espande e ora sono disponibili anche Halo Infinite, Skull and Bones e Banishers: Ghosts of New Eden.