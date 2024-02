con il quale ha avuto due figli, ha dato lei stessa la lieta Diva e donna all'uscita dallo studio del ginecologo con il compagno. Abito rosso fuoco per Meghan Markle , ex duchessa di Sussex. All'

Ha dato fuoco al compagno. Dal carcere chiede come sta (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dal carcere chiede del compagno, le sue condizioni di salute, come sta. Ma è ancora frastornata, non ha realizzato appieno quello che è successo quel venerdì sera, 2 febbraio, quando, ad un certo punto lei ha preso un boccetta di alcol, un accendino e gli ha dato fuoco. Clarissa Da Costa, la trentanovenne di origine brasiliana, è accusata di tentato omicidio del compagno Alessandro Ruggeri, episodio avvenuto nel loro appartamento in via Garibaldi, a Nembro, dopo una discussione. Ieri in udienza preliminare, davanti al gup Federica Gaudino, i difensori di fiducia della donna, avvocati Marco Braga e la collega Gaia Perego, hanno chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica in incidente probatorio per la loro assistita. Tempi? Almeno due mesi. Del resto quello della perizia ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Daldel, le sue condizioni di salute,sta. Ma è ancora frastornata, non ha realizzato appieno quello che è successo quel venerdì sera, 2 febbraio, quando, ad un certo punto lei ha preso un boccetta di alcol, un accendino e gli ha. Clarissa Da Costa, la trentanovenne di origine brasiliana, è accusata di tentato omicidio delAlessandro Ruggeri, episodio avvenuto nel loro appartamento in via Garibaldi, a Nembro, dopo una discussione. Ieri in udienza preliminare, davanti al gup Federica Gaudino, i difensori di fiducia della donna, avvocati Marco Braga e la collega Gaia Perego, hanno chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica in incidente probatorio per la loro assistita. Tempi? Almeno due mesi. Del resto quello della perizia ...

