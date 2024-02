H C Benevento “SANNIO” | dopo il Torneo di Carnevale doppia trasferta laziale

di San Nicola Manfredi, socio di 'Sannio Ortopedia', i dottori di Benevento, tutti medici prescrittori Asl, Giuseppa Iadanza ( Dopo la scelta della sanitaria, sarebbero stati inseriti i codici di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Club dicaro al Presidente Jlenia Izzo prosegue il suo percorso sia nel campionato di serie B maschile che nei campionati giovanili under 15 ed under 13, sempre tra mille difficoltà, dovute principalmente alla triste vicenda del diniego del campo da gioco nella città capoluogo! Ciononostante, nessuno si è perso d’animo e grazie al sostegno dell’USACLI disi è potuto svolgere un miniin occasione del2024 presso la palestra dell’Istituto “La Salle”, laddove, unitamente alla società di atletica Enterprise Young, con cui prosegue la proficua collaborazione nella formazione sportiva dei più piccoli, si sono tenuti dei circuiti di atletica e delle mini gare di pallamano, sotto l’attenta guida dei rispettivi tecnici, Katiuscia De Angelis e Omar Tretola. Al ...

La USN karate – US Acli in collaborazione con il Comitato Provinciale USAcli di Benevento

Parlamento: prossima settimana Milleproroghe e Superbonus, battaglia su terzo mandato: Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Entra in dirittura d’arrivo la prossima settimana la conversione in legge dei decreti Milleproroghe e Superbonus. Nel primo caso lunedì la Camera voterà la fiducia e poi il ...

PD Sannio a Roma contro l’autonomia differenziata: Comunicato Stampa La Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico è a Roma con un nutrito gruppo di militanti ed amministratori, iscritti e non, per dire no allo scellerato progetto di ...

Marcia dei trattori a Benevento, sfilano in trecento: Circa trecento trattori hanno dato vita a Benevento ad una nuova marcia di protesta nel Sannio. Dal presidio fisso alla Rotonda dei Pentri di Benevento è partita questa mattina la marcia lenta dei tra ...