L'immagine guida per questo biennio 2024 - 2025 sarà quella del " The Sky over Kibera (2019), Er (2020), fedeli d'Amore (2021) Questa pratica alchemica tra cinema e teatro è raccontata nel libro

Guida TV Sky Cinema e NOW: Un Amore - Ep. 1 e 2, Venerdi 16 Febbraio 2024 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Un Amore", la storia di Ale e Anna che si ritrovano dopo vent'anni a Bologna, riaccesi dalla fiamma di un Amore passato. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai rivivere le avventure di "Forrest Gump", un film cult degli anni '90 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, vincitore di 6 Oscar. Su Sky Cinema Collection HD, anche alle 21:15 sul canale 303, potrai immergerti nell'epico finale di "The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2", con Kristen Stewart e Robert ... Leggi tutta la notizia su digital-news (Di venerdì 16 febbraio 2024) Skyporta ila casa tua. - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su SkyUno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Un", la storia di Ale e Anna che si ritrovano dopo vent'anni a Bologna, riaccesi dalla fiamma di unpassato. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai rivivere le avventure di "Forrest Gump", un film cult degli anni '90 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, vincitore di 6 Oscar. Su SkyCollection HD, anche alle 21:15 sul canale 303, potrai immergerti nell'epico finale di "The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2", con Kristen Stewart e Robert ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Champions League Ottavi Andata Lazio vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Prime Video): Champions League Ottavi Andata Lazio vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Prime Video), Le prime due partite della fase a eliminazione della Uefa Champions League 2023/24 non hanno portato sorprese: ... Sky Media: Fabio Milone alla guida dell’area Performance & Process Optimization: Novità anche nell’area Sales di Sky Media, guidata da Marco Ravasi, che da oggi integra anche il team di Sales Digital, per formare un unico team vendite. In questo modo l’area Sales potrà gestire in ... Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi, dal 18 febbraio su Sky Uno: Victoria Cabello arriva su Sky Uno con un programma tutto suo, di cui è anche co-autrice. Dal 18 febbraio alle 21:15 "Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi" il travel-show ideato e prodotto da Banijay ...

Video di Tendenza