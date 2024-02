Guida agli eventi del weekend 16 – 18 febbraio

Milano, 14 febbraio 2024 - Con la Fiorentina già sicura degli ottavi di finale, visto che aveva chiuso il proprio girone come prima classificata, in ... (sport.quotidiano)

Milan o, 14 febbraio 2024 - Per rialzare subito la testa dopo la sconfitta contro l'Inter e per dare continuità alla bella vittoria contro il Napoli. ... (sport.quotidiano)

55 guide normative per dirigere la scuola senza sbagliare. AGGIORNATE con “Il processo di verbalizzazione negli organi collegiali : una guida normativa”

guide normative per non sbagliare, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione ... (orizzontescuola)