in paesi dove non ci sono i limiti previsti dalla legge greca, e poi tornano in Grecia. La nuova legge approvata dal parlamento non estende l'accesso alla gestazione per altri, ma regolarizzerà la

Grecia, sì alla legge su matrimoni gay e diritto all'adozione. Il premier conservatore: "Pietra miliare, gli invisibili diventano visibili" (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Grecia fa un passo storico nel riconoscimento dei diritti civili e diventa il primo paese a maggioranza cristiana-ortodossa e il 37esimo Paese al mondo a legalizzare l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso. Per il primo ministro conservatore Kyriakos Mitsotakis è "una Pietra miliare per i diritti umani, che riflette la Grecia di oggi: un paese progressista e democratico, impegnato con passione nei valori europei". I sondaggi riportano che la maggior parte dei greci, pur con un margine ristretto, sostiene la riforma proposta. Il disegno di legge che legalizza il matrimonio civile per le coppie omosessuali e riconosce appunto il diritto all'adozione è stato approvato con 176 voti a favore e 76 contrari: in totale hanno ...

