Grecia | il Parlamento legalizza i matrimoni e le adozioni per le coppie omosessuali

La Grecia diventerà il 37esimo paese del mondo, 16esimo nell'Unione Europea, a legalizzare i matrimoni Il voto storico è arrivato nel Parlamento ellenico di Atene sul testo promosso dal governo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladiventerà il 37esimo paese del mondo, 16esimo nell’Unione Europea, are iper ledello stesso sesso, e il primo a tradizione cristiano-ortodossa a riconoscere il diritto all’adozione per le famiglie. Il voto storico è arrivato nelellenico di Atene sul testo promosso dal governo conservatore, con l’appoggio dei partiti di opposizione. Dopo due giorni di dibattito, il disegno di legge ha ottenuto 176 voti a favore e 76 contrari, mentre in aula erano presenti un totale di 254 deputati su 300. «Laè orgogliosa di essere il 16/mo paese dell’Ue a legiferare in materia di uguaglianzaale. Si tratta di una pietra miliare per i diritti umani, che riflette ladi ...

