Grecia | il Parlamento approva la legge sul matrimonio per le coppie omosessuali

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Anche lalegalizza ilper le. Ilgreco hato a larga maggioranza un disegno disostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia, in cui viene anche riconosciuto il diritto all’adozione per ledello stesso sesso. È il primo paese a maggioranza cristiana-ortodossa a farlo. “Persone invisibili diventeranno finalmente visibili e i loro figli avranno gli stessi diritti degli altri bambini”, ha dichiarato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, rimarcando che “l’immagine della famiglia è sempre cambiata in risposta ai cambiamenti della società”. La riforma è stata appoggiata dai partiti di opposizione Syriza, Pasok, Nea Aristerà e Plefsi Eleftherias, passando con 176 voti a favore a ...