Grecia | è festa per l' approvazione della legge sul matrimonio civile gay

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il parlamentoha approvato un disegno diche legalizza ilper le coppie omosessuali e riconosce loro il diritto all'adozione. Il testo è passato con 176 voti a favore e 76 contrari. In totale hanno votato, al termine di due giorni di dibattito, 254 deputati greci su 300. "Ora un'ulteriore barriera tra i cittadini sarà rimossa e diventerà un ponte di convivenza in uno Stato libero", ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Il capo del governo greco che ha sostenuto con forza il disegno di. Le immagini dei festeggiamenti ad Atene.

