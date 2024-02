Grave ventitreenne nell’auto che si cappotta sulla Tosco Romagnola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello a Pisa per le ferite riportate in un incidente, subito dopo Capanne in direzione di San Romano. L’auto condotta dal giovane è finita nel fossato e si èta. Il– A.A. le iniziali del nome e del cognome, residente nel comune di Montopoli – è stato soccorso dal medico e dal personale del 118 dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Dalle notizie che siamo riusciti ad apprendere sarebbe in prognosi riservata. I carabinieri hanno sequestrato la macchina e richiesto le analisi sulle condizioni psicofisiche del ragazzo al momento dell’incidente.